Meghan Markle | la grande assente

Trenta invitati ai funerali del principe Filippo. E una grande assente: Meghan Markle. La moglie del principe Harry è rimasta in California, nella loro villa di Montecito. Ufficialmente perché è in attesa del secondo figlio (una bambina) e i medici le avrebbero consigliato di non mettersi in viaggio. Fonti reali, però, dicono altro. L'assenza della duchessa del Sussex, considerata la principale artefice della Megxit e dell'intervista bomba di qualche settimana fa, sarebbe stata concordata. Del resto, sabato 17 maggio è il giorno del principe Filippo, scomparso una settimana fa a 99 anni, e della regina, dopo una vita insieme.

