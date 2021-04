Maria De Filippi a “Felicissima Sera” svela un retroscena d’amore: “Si, l’ho fatto…” (Di sabato 17 aprile 2021) Ieri Sera a “Felicissima Sera”, l’ospite, Maria De Filippi è stata presa di mira da due comici della tv. Poi ammette: “Si, lo feci…” Quante emozioni o meglio ampi sprazzi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 aprile 2021) Ieria “”, l’ospite,Deè stata presa di mira da due comici della tv. Poi ammette: “Si, lo feci…” Quante emozioni o meglio ampi sprazzi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

PasqualeMarro : #MariaDeFilippi racconta della sua prima volta a sedici anni - Gysa84312279 : RT @m4rsupreme: Se vi sentite offesi per ciò che dicono pio e amedeo veramente non sapete stare al mondo, recitano la parte dell'italiano m… - candygirl453455 : RT @turdo_miriam: 'Descrivi Maria De Filippi con una sola frase' La descrizione: #FelicissimaSera - Gysa84312279 : RT @_trashaholic: Nuove informazioni che abbiamo su Maria De Filippi grazie a Pio e Amedeo ?????? #FelicissimaSera - AndreaNails2000 : RT @robynspower: Ma cosa aspettiamo a dare a Maria De Filippi un programma, in prima serata, nel quale intervista ospiti famosi attraverso… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Amici 20. Emanuele Filiberto come i reali inglesi: 'Non devono permettersi' Amici 20. Emanuele Filiberto è uno dei giudici di prestigio del talent show di Maria De Filippi. Si scaglia contro un nuovissimo progetto che riguarda la sua famiglia Emanuele Filiberto di Savoia è una delle novità più interessanti dell'attuale edizione del talent show Amici . ...

Amici 2021 serale ed.20/ Diretta ed eliminato puntata 17 apri: Martina Miliddi e Tancredi a rischio? Tra le prove più attese della quinta puntata del talent show di Maria De Filippi c'è il guanto di sfida tra Sangiovanni e Tancredi e la sfida tra Sangiovanni e Aka7even . Per l'allievo di Anna ...

Felicissima sera, la reazione di Gianni Sperti alla battuta di Pio e Amedeo sui ritocchini Tra aneddoti, battute e ricordi, Pio e Amedeo non hanno potuto evitare di prendere in giro Maria De Filippi e alcuni dei suoi affetti: dal rapporto con Maurizio Costanzo ai suoi adorati cani, fino ai ...

Pio e Amedeo sbarcano in prima serata su CANALE5, show ricco di risate ed emozioni Pio e Amedeo sbarcano in prima serata su Canale5! Show ricco di risate, ma soprattutto di emozioni ??. Ce l'hanno messa tutta per fare piangere Maria De Filippi, ma alla fine ...

