Lazio, Acerbi: ”Quarto posto? Ci crederemo fino alla fine!” (Di sabato 17 aprile 2021) Lazio – Acerbi: “Potenzialmente siamo a -1 dal Napoli, crediamo nel Quarto posto” Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato ieri alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, sulla corsa al Quarto posto che da l’accesso alla Champions dela prossima stagione. Queste le sue parole: LA Lazio CREDE NEL Quarto posto? “Credete nel Quarto posto? Certo, certo siamo lì. Possiamo sbagliare poco ma abbiamo anche una gara in meno col Torino e potenzialmente siamo a -1 dal Napoli. Ci crederemo fino alla fine, anche perché abbiamo dimostrato sia in Champions che in campionato di poter rientrare tra ... Leggi su retecalcio (Di sabato 17 aprile 2021): “Potenzialmente siamo a -1 dal Napoli, crediamo nel” Francesco, difensore della, ha rilasciato ieri alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, sulla corsa alche da l’accessoChampions dela prossima stagione. Queste le sue parole: LACREDE NEL? “Credete nel? Certo, certo siamo lì. Possiamo sbagliare poco ma abbiamo anche una gara in meno col Torino e potenzialmente siamo a -1 dal Napoli. Cifine, anche perché abbiamo dimostrato sia in Champions che in campionato di poter rientrare tra ...

Advertising

Enzovit : Lazio, Acerbi: ''Quarto posto? Ci crederemo fino alla fine!'' - LALAZIOMIA : Lazio-Benevento, in tre rischiano di saltare il Napoli: ecco i diffidati biancocelesti - Dalla_SerieA : Acerbi: 'Dopo il Milan sono cambiato. Lazio, andiamo in Champions' - - Dalla_SerieA : Acerbi: 'Dopo il Milan sono cambiato. Lazio, andiamo in Champions' - - Daniele20052013 : Acerbi e l’arrivo alla Lazio: «L’ho voluta a tutti i costi» -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Acerbi Lazio, (ri)costruzione dal basso: pronti due nomi per la difesa Commenta per primo Stando all'edizione online de La Gazzetta dello Sport , la Lazio sta pensando a rivoluzionare il reparto arretrato per la prossima stagione. Con Acerbi e Radu entrambi over 30 e con Luiz Felipe frenato dai problemi fisici, i biancocelesti (dopo aver preso il ...

Serie A: Atalanta - Juventus, formazioni Probabili formazioni di Lazio - Benevento Lazio (3 - 5 - 2): 25 Reina; 77 Marusic, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic - Savic, 18 Escalante, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 11 Correa, 17 ...

Lazio, la formazione è pronta: sale Escalante, c’è Fares e non si tocca Luis Alberto Aggiornamenti e conferme per la formazione della Lazio. Inzaghi vede da favorito Momo Fares a sinistra più di Patric o Lulic, con Lazzari a destra perché Marusic agirà ancora nel terzetto in difesa co ...

Acerbi: "Volevo la Lazio a tutti i costi. Champions? Non possiamo più sbagliare" In occasione dell'uscita del libro Campioni dello sport e psicanalisi di Paolo Franchini, psicologo e psicoterapeuta tra gli altri di Francesco Acerbi, il difensore della Lazio ...

Commenta per primo Stando all'edizione online de La Gazzetta dello Sport , lasta pensando a rivoluzionare il reparto arretrato per la prossima stagione. Cone Radu entrambi over 30 e con Luiz Felipe frenato dai problemi fisici, i biancocelesti (dopo aver preso il ...Probabili formazioni di- Benevento(3 - 5 - 2): 25 Reina; 77 Marusic, 33, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic - Savic, 18 Escalante, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 11 Correa, 17 ...Aggiornamenti e conferme per la formazione della Lazio. Inzaghi vede da favorito Momo Fares a sinistra più di Patric o Lulic, con Lazzari a destra perché Marusic agirà ancora nel terzetto in difesa co ...In occasione dell'uscita del libro Campioni dello sport e psicanalisi di Paolo Franchini, psicologo e psicoterapeuta tra gli altri di Francesco Acerbi, il difensore della Lazio ...