Ladri in casa Smalling | la moglie | «Vivete come i topi»

La moglie di Chris Smalling, Sam Cooke, ha parlato dopo il furto subito in casa: le sue dichiarazioni sulla disavventura Sam Cooke, moglie di Chris Smalling, ha voluto mandare un messaggio sui social ai Ladri che si sono introdotti in casa. «Grazie a tutti per il supporto anche se sono ancora un po' scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire a coloro che vivono le loro vite come questi Ladri, entrando nella nostra camera da letto e puntandoci le pistole alla testa, ripensino alle loro scelte per vivere in modo più dignitoso, come uomini veri e non come topi (irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non siano state semplici ma c'è sempre un'altra ...

