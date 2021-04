La Vecchia:«Dati positivi, ma persiste il problema del “carico” sugli ospedali» (Di sabato 17 aprile 2021) Sabato 235 degenti Covid in meno, 29 anche nella Bergamasca. L’epidemiologo La Vecchia avverte: «Dati in calo, ma prestiamo la massima attenzione al carico sugli ospedali». Stabili i numeri dei nuovi positivi Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 aprile 2021) Sabato 235 degenti Covid in meno, 29 anche nella Bergamasca. L’epidemiologo Laavverte: «in calo, ma prestiamo la massima attenzione al». Stabili i numeri dei nuovi

