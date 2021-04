Il parlamentare 'brasiliano' della Lega: prende lo stipendio ma non è più venuto in parlamento (Di sabato 17 aprile 2021) Un caso estremo di assenteismo proveniente, nemmeno a farlo apposta, dalla Lega. Luis Roberto Lorenzato è un deputato che dall'inizio della pandemia fino a oggi è scomparso dai radar del parlamento. ... Leggi su globalist (Di sabato 17 aprile 2021) Un caso estremo di assenteismo proveniente, nemmeno a farlo apposta, dalla. Luis Roberto Lorenzato è un deputato che dall'iniziopandemia fino a oggi è scomparso dai radar del. ...

Advertising

zazoomblog : Il parlamentare brasiliano della Lega: prende lo stipendio ma non è più venuto in parlamento - #parlamentare… - globalistIT : - alexfoti : RT @eccapecca: Luis Roberto Lorenzato #Lega è da 14 mesi in Brasile senza mai tornare in Italia e alla Camera. Nonostante questo in oltre… - eccapecca : Luis Roberto Lorenzato #Lega è da 14 mesi in Brasile senza mai tornare in Italia e alla Camera. Nonostante questo… - billecimarco : C'è un parlamentare che dall'inizio della pandemia è scomparso dal parlamento italiano. Ovviamente continuando a pr… -