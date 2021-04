Formula Uno, GP Imola: nelle terza giornata di libere comanda Verstappen (Di sabato 17 aprile 2021) Formula Uno, GP Imola: si sono appena concluse le terze prove libere del sabato mattina che, come da copione, precedono l’importante appuntamento delle qualifiche che scriveranno la griglia di partenza della gara di domani. È stato Max Verstappen alla guida della sua Red Bull a staccare il miglior tempo in questa sessione davanti a Norris e Hamilton. GP Imola: ecco i risultati delle terze prove libere Si sono appena concluse le terze prove libere del GP di Imola. È stato Max Verstappen sulla Red Bull a prendersi il primo posto davanti a Norssi (McLaren) ed al rivale Hamilton (Mercedes). Lontane dal podio le due Ferrari con Leclerc e Sainz relegati rispettivamente al quinto e sesto posto. Ecco la classifica: 1 M. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021)Uno, GP: si sono appena concluse le terze provedel sabato mattina che, come da copione, precedono l’importante appuntamento delle qualifiche che scriveranno la griglia di partenza della gara di domani. È stato Maxalla guida della sua Red Bull a staccare il miglior tempo in questa sessione davanti a Norris e Hamilton. GP: ecco i risultati delle terze proveSi sono appena concluse le terze provedel GP di. È stato Maxsulla Red Bull a prendersi il primo posto davanti a Norssi (McLaren) ed al rivale Hamilton (Mercedes). Lontane dal podio le due Ferrari con Leclerc e Sainz relegati rispettivamente al quinto e sesto posto. Ecco la classifica: 1 M. ...

