Fipe - Confcommercio | per 116mila imprese lockdown non finisce 26 aprile

Riaprire solo le attività che hanno tavolini all'esterno 'significa prolungare il lockdown per oltre 116mila pubblici esercizi'. Lo dicecommentando le nuove misure del governo Draghi sulle riaperture dal 26 aprile. 'Il 46,6% di bar e ristoranti non è dotato di spazi all'aperto, soprattutto nei centri storici delle ...Lo dicecommentando le misure del governo sulle riaperture del 26 aprile. Nel mondo oltre tre milioni di decessi nel mondo (di cui un terzo in Europa) 17 apr 14:22- ...Riaprire solo le attività che hanno tavolini all'esterno "significa prolungare il lockdown per oltre 116mila pubblici esercizi". Lo dice Fipe-Confcommercio commentando le nuove misure del governo Drag ...“Ci saremmo aspettati più coraggio”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è Roberto Calugi, direttore generale della Fipe-Confcommercio che rappresenta titolari di bar e ristoranti. La riape ...