"Dzeko via gratis": il nuovo intrigo con Belotti nel mirino (Di sabato 17 aprile 2021) La Roma spinge affinché ci sia una rescissione del contratto con Dzeko e nel frattempo pensa a una proposta per Belotti del Torino. La stagione di Edin Dzeko alla Roma non è stata esaltante. Tecnicamente il bosniaco ha garantito il suo talento, e il doppio confronto contro l'Ajax l'ha reso evidente ancora una volta, tuttavia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

