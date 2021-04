Dayane Mello ospite a Salotto Salemi fa una domanda molto intima alla conduttrice e c’entra anche Pierpaolo Pretelli

(Di sabato 17 aprile 2021) Ieri è andata in onda la prima puntata di, il programma condotto dall’ex gieffina Giuliain cui intrattiene delle ospiti mentre le trucca. La prima a interfacciarsi con la fidanzata diè stata la modella brasiliana ed ex gieffinache ha subito rotto il ghiaccio parlando del rapporto altalenante avuto proprio con Giulia, che conosceva già prima del Gf: Il nostro rapporto è stato complesso mavero, penso però che senza le persone nella casa non avremmo mai litigato, li è tutto amplificato.è poi tornata sulla sua esperienza nel reality e sugli scontri con gli altri gieffini che hanno caratterizzato il suo percorso, ricordandoil momento drammatico ...

Di recente ospite nel programma di Giulia Salemi, "Salotto Salemi", Dayane Mello pone una domanda molto intima a Giulia, che risposte in maniera imbarazzata.