**Covid: rettore Politecnico Milano, 'rientro in presenza necessario, noi pronti'** (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Tornare alle lezioni e agli esami in presenza all'università "è una scelta assolutamente necessaria per far completare e riprendere il percorso di studi ai nostri studenti". A dirlo all'Adnkronos è il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, a proposito del previsto graduale rientro in presenza negli atenei per esami, lezioni e lauree, a partire dal prossimo mese. "Siamo pronti per ospitare gli studenti - sottolinea Resta - il corpo docente ha già una buona copertura di vaccinazione e siamo organizzati per avere un distanziamento efficace nelle nostre aule". All'interno dell'università, assicura Resta, "gli spazi sono sani e salubri, quindi non è certo la lezione che aumenta l'impatto sui contagi. Mascherine, ...

Ultime Notizie dalla rete : **Covid rettore Somma Vesuviana: lunedì 19 aprile apertura del Polo Vaccinale Un grande impegno della Curia partito con il primo Centro Vaccinale, con il Rettore del Seminario, ...dall'Amministrazione esclusivamente per prendersi cura dei cittadini sommesi malati di Covid, nei ...

Padova, Draghi, fiducia al Bo e alle donne: A Medicina in maggioranza E per motivazioni che vanno - anche - oltre il Covid - 19: l'Universit di Padova, la seconda pi ... che all'ombra del Santo ci vive tuttora e che apre il suo intervento con un saluto al rettore Rosario ...

**Covid: rettore Politecnico Milano, 'rientro in presenza necessario, noi pronti'** Metro Alla Basilica-Santuario di Capodimonte in Napoli i festeggiamenti in onore della “Madre del Buon Consiglio” Nicola Longobardo, Rettore della Basilica - Santuario, che si terranno dal 24 al 26 aprile 2021, in osservanza delle norme emanate per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sabato 24 ...

Il Regno Unito dà l'ultimo addio al principe Filippo La Gran Bretagna dà l'addio al suo principe, il duca di Edimburgo, morto a 99 anni. Un funerale intimo ma solenne - nel rispetto delle restrizioni dovute al Covid e dei desideri del defunto - che la r ...

