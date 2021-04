Corriere dello Sport -Osimhen più di Mertens, il nigeriano è in pole contro l’Inter (Di sabato 17 aprile 2021) Victor Osimhen titolare nella sfida tra Inter e Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, lo scrive Corriere dello Sport. Il nigeriano è in ballottaggio con Mertens, ma Osimhen è in vantaggio rispetto al belga. Secondo Corriere dello Sport la squadra del Napoli che sfida l’Inter è praticamente già fatta e difficilmente verrà cambiata dopo la rifinitura. Nove undicesimi del Napoli che dovranno sfidare l’Inter sembrano già stampati nella distinta da consegnare all’arbitro, resta da decidere, adesso, chi andrà ad occupare la fascia sinistra – per incrociare presumibilmente Hakimi – e chi avrà la responsabilità, da centravanti, di provare a fare male alla difesa di Antonio Conte. La ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 aprile 2021) Victortitolare nella sfida tra Inter e Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, lo scrive. Ilè in ballottaggio con, maè in vantaggio rispetto al belga. Secondola squadra del Napoli che sfidaè praticamente già fatta e difficilmente verrà cambiata dopo la rifinitura. Nove undicesimi del Napoli che dovranno sfidaresembrano già stampati nella distinta da consegnare all’arbitro, resta da decidere, adesso, chi andrà ad occupare la fascia sinistra – per incrociare presumibilmente Hakimi – e chi avrà la responsabilità, da centravanti, di provare a fare male alla difesa di Antonio Conte. La ...

Advertising

EssePress : La presentazione de “L’angelo e il Dio ignorante” sul “Corriere dello spettacolo” (Articolo di Daniela Di Genova)… - napolipiucom : Corriere dello Sport - Fabian ... - Leftmad : RT @semprevane: Doveva essere 250 euro a figlio non avevano spiegato che include assegno familiare e detrazione figlio a carico. Alla fine… - semprevane : Doveva essere 250 euro a figlio non avevano spiegato che include assegno familiare e detrazione figlio a carico. Al… - infoitsport : Il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Vlahovic come Chiesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dello Stadio Roma, Gasparri: 'Progetto Tor di Valle troppo ambizioso e sbagliato' ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio ...

Palasport di Cantù, terzo tentativo: gli americani tendono una mano Buona la terza. Almeno questa è la speranza nella "città del mobile". Procede l'iter verso la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cantù. Come anticipato dal "Corriere di Como", ieri è stata consegnata in Comune la Vas, la Valutazione ambientale strategica con gli studi di impatto acustico, viabilistico e ...

Milinkovic: "Che emozione i gol alla Roma. I laziali sono unici" Corriere dello Sport.it Borré aspetta la Lazio, doppietta e assist con il River L'attaccante del River è stato protagonista nella gara vinta per 5-0 sul campo del Central Cordoba ...

Stadio Roma, Gasparri: "Progetto Tor di Valle troppo ambizioso e sbagliato" ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio del ...

ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio ...Buona la terza. Almeno questa è la speranza nella "città del mobile". Procede l'iter verso la realizzazione del nuovo palazzettosport di Cantù. Come anticipato dal "di Como", ieri è stata consegnata in Comune la Vas, la Valutazione ambientale strategica con gli studi di impatto acustico, viabilistico e ...L'attaccante del River è stato protagonista nella gara vinta per 5-0 sul campo del Central Cordoba ...ROMA - Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia intervenendo nel programma televisivo La Voce di Roma in onda su Nsl TV canale 74 DT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla vicenda Stadio del ...