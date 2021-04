Alexei Navalny | la salute del dissidente russo di aggrava

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny

MOSCA - Aleksej Navalnyj rischia un arresto cardiaco 'da un momento all'altro': la sua salute si sta rapidamente deteriorando, avvertono i suoi medici chiedendo accesso immediato al dissidente, il più ...sta morendo. Nelle condizioni in cui si trova, è questione di giorni', è l'allarme lanciato da Kira Yarmish, la portavoce del dissidente detenuto in un carcere russo da settimane. L'...La salute di Alexei Navalny sta peggiorando: secondo la portavoce del blogger, l’uomo sta morendo e sarebbe ormai solo questione di giorni.L'allarme dei medici dell'oppositore di Putin incarcerato che dal 31 marzo è in sciopero della fame per chiedere un trattamento medico adeguato ...