Addio alla libertà d'espressione ad Hong Kong (Di sabato 17 aprile 2021) Ciò che era previsto si è, purtroppo, avverato per Jimmy Lai, l'emblema della libertà d'espressione a Hong Kong. Il magnate dei media e fondatore del tabloid Apple Daily è stato condannato a 14 mesi di carcere con l'accusa di aver organizzato e partecipato a due manifestazioni illegali nel 2019. Perché Jimmy Lai è stato condannato?

