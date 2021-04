Vaccini, Draghi: “Dosi a 80% popolazione entro autunno” (Di venerdì 16 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia e Vaccini, il target delle somministrazioni all’80% della popolazione entro il prossimo autunno è “realizzabile”. E’ quanto si legge nella Relazione del premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco alle Camere per chiedere uno scostamento da 40 miliardi. “Gli ultimi giorni trascorsi – si legge – hanno visto un miglioramento dei dati relativi alla diffusione dei contagi e in un largo numero di Regioni sono state applicate misure meno restrittive; inoltre, il ritmo delle vaccinazioni anti Covid-19 ha conosciuto una recente accelerazione. Il totale delle Dosi che sono già state somministrate è di circa 14 milioni, pur dovenDosi tenere conto della disponibilità di un quantitativo di Vaccini inferiore a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia e, il target delle somministrazioni all’80% dellail prossimoè “realizzabile”. E’ quanto si legge nella Relazione del premier Marioe del ministro dell’Economia Daniele Franco alle Camere per chiedere uno scostamento da 40 miliardi. “Gli ultimi giorni trascorsi – si legge – hanno visto un miglioramento dei dati relativi alla diffusione dei contagi e in un largo numero di Regioni sono state applicate misure meno restrittive; inoltre, il ritmo delle vaccinazioni anti Covid-19 ha conosciuto una recente accelerazione. Il totale delleche sono già state somministrate è di circa 14 milioni, pur doventenere conto della disponibilità di un quantitativo diinferiore a ...

Advertising

RaiNews : Dopo una telefonata con il premier Draghi, il generale Figliuolo annuncia a Torino l'arrivo di nuove dosi di vaccin… - Ettore_Rosato : Molto bene #Draghi. Essere autorevoli serve, ottima la notizia di nuovi #vaccini per l'Italia e per l'Europa. Per n… - fanpage : ?? Secondo le indiscrezioni raccolte da - Ale01121852 : RT @Fornario: I vaccini e la storia di come l'Ue ha preferito tutelare i profitti di Big Pharma invece della salute. (Che si ripete in form… - andreafacchini1 : @tagadala7 dopo aver fatto terrorismo sui vaccini chiede in diretta in conferenza stampa a Draghi se ha funzionato… -