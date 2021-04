Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 15/04/21 (Di venerdì 16 aprile 2021) Ma cosa abbiamo fatto noi di male nelle nostre viteeeeeeeeeeeeee ma coooooooooosaaaaaaaaaa coooooooooosaaaaaaaa! Quale terribile peccato dobbiamo espiare per doverci puppare DI NUOVO Ida Platano sul groppone? Ma uno si sintonizza su Uomini e Donne perché si vuole alleggerire e rilassare e voi ci rifilate ANCORA Ida Mappazzona? No, io mi ribello, vi giuro. Che poi, sia chiaro, io alla fine contro la Platano non ho niente, mi spiace pure per lei che ha sofferto per la sfortunata storia con Riccardo Guarnieri però NOT. Cioè NOT. Ma anche NOT. Ma basta, ma aria, ma aiuto, ma veniteci a salvare. A parte che io credo che ancora la storia con Riccardo non l’abbia superata, e lo si nota anche dal modo (finto rilassato, in realtà profondamente istetico) in cui ha reagito sui social al ritorno di fiamma tra lui e Roberta Di Padua nonché dal modo astioso in cui ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Ma cosa abbiamo fatto noi di male nelle nostre viteeeeeeeeeeeeee ma coooooooooosaaaaaaaaaa coooooooooosaaaaaaaa! Quale terribile peccato dobbiamo espiare per doverci puppare DI NUOVO Ida Platano sul groppone? Ma uno si sintonizza superché si vuole alleggerire e rilassare e voi ci rifilate ANCORA Ida Mappazzona? No, io mi ribello, vi giuro. Che poi, sia chiaro, io alla fine contro la Platano non ho niente, mi spiace pure per lei che ha sofferto per la sfortunata storia con Riccardo Guarnieri però NOT. Cioè NOT. Ma anche NOT. Ma basta, ma aria, ma aiuto, ma veniteci a salvare. A parte che io credo che ancora la storia con Riccardo non l’abbia superata, e lo si nota anche dal modo (finto rilassato, in realtà profondamente istetico) in cui ha reagito sui social al ritorno di fiamma tra lui e Roberta Di Padua nonché dal modo astioso in cui ...

