Un due tre stai là: lo Stato immobile (Di venerdì 16 aprile 2021) È il caso di dire un due tre stai là come il gioco che facevamo da bambini? Da un certo punto di vista direi di sì. L'immobilismo del governo Draghi è imbarazzante, paragonabile ad un governo uscente durante le consultazioni per salvarsi. È veramente un due tre stai là? Questo governo è paragonabile alla confusione

Ultime Notizie dalla rete : due tre Istat, export in aumento a febbraio Nel trimestre dicembre 2020 - febbraio 2021 , rispetto ai tre mesi precedenti, l'export segna un ... Nei primi due mesi dell'anno, la flessione tendenziale dell'export ( - 6,3%) è dovuta in particolare ...

Rapinatori armati in casa, notte di terrore per Smalling e la famiglia ...alla presenza della moglie Sam e del figlio Leo di due anni. Smalling, che abita in una villa in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur, nel cuore di Roma, stava dormendo quando nella notte tre ...

Smalling, paura per il difensore: rapinato in casa da tre uomini armati In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. All'interno erano custoditi tre orologi Rolex e alcuni gioielli. (adnkronos) Tre uomini sono entrati nella sua abitazione della capitale e lo ha ...

Covid l’indice Rt è a 0,85. Oggi il cambio di colori delle regioni. Almeno tre restano in rosso: Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta Un piccolo miglioramento rispetto alla scorsa settimana. L’indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo, in quanto la scorsa settimana era a 0.92. Dal ...

