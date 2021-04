Tensione in ospedale: pazienti in fila per la visita da ore ma i numeri di prenotazioni erano già stati assegnati (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTensioni e proteste ieri pomeriggio all’entrata dell’ospedale di Sant’Agnello. A tutti i cittadini era stato dato appuntamento per le ore 15 per visite e prenotazioni. Ma già dalle 14,30, prima dell’inizio dell’orario previsto di accesso, erano stati distribuiti dalla persona addetta dell’Asl tutti i 75 numeri di prenotazione. Agli altri pazienti arrivati in orario, anche in anticipo di mezz’ora sull’appuntamento, è stato rivolto l’invito a fissare un altro appuntamento e a tornare in un’altra data. Ne sono scaturite urla, proteste e momenti di Tensione. La situazione è rientrata – poco dopo le 16 – grazie all’intervento di un dirigente. In molti gli hanno hanno rappresentato – e altrettanto faranno con una lettera scritta indirizzata al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTensioni e proteste ieri pomeriggio all’entrata dell’di Sant’Agnello. A tutti i cittadini era stato dato appuntamento per le ore 15 per visite e. Ma già dalle 14,30, prima dell’inizio dell’orario previsto di accesso,distribuiti dalla persona addetta dell’Asl tutti i 75di prenotazione. Agli altriarrivati in orario, anche in anticipo di mezz’ora sull’appuntamento, è stato rivolto l’invito a fissare un altro appuntamento e a tornare in un’altra data. Ne sono scaturite urla, proteste e momenti di. La situazione è rientrata – poco dopo le 16 – grazie all’intervento di un dirigente. In molti gli hanno hanno rappresentato – e altrettanto faranno con una lettera scritta indirizzata al ...

Advertising

anteprima24 : ** Tensione in ospedale: pazienti in fila per la visita da ore ma i numeri di prenotazioni erano già stati assegnat… - immediatonet : ?? Prova a saltare la fila e aggredisce operatrice sanitaria, momenti di tensione nell’ospedale di #SanSevero. Cacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione ospedale Covid, caos presso il centro vaccinale dell'Ospedale di Marcianise. Somministrate 5.492 dosi ieri nel casertano Ieri momenti di tensione nel punto vaccinale allestito presso l'ospedale di Marcianise che ripete ciò che è accaduto nei giorni scorsi a Maddaloni e a Sessa Aurunca. Gli assembramenti sono stati ...

Fabrizio Corona esce dal carcere, l'avvocato: 'I giudici hanno riconosciuto l'errore' Fuori da casa poi ci sono stati momenti di tensione con la polizia che aveva portato Corona a dare un pugno al finestrino dell' ambulanza , rompendolo. Una volta in ospedale poi aveva iniziato a fare ...

Salvatore Leggio all’attacco "Ormai è un tutti contro tutti" Per il coordinatore di “Pescia è di tutti“ nell’amministrazione comunale "regna il caos più totale. Disinformazione sul Cup" ...

Sanità in Lombardia, scontro Fontana-Moratti per il manager indagato scelto alla guida del Besta In Regione sale di nuovo la tensione sulla nomine della sanità. A far quasi litigare il governatore Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti, che è anche assessora regionale al Welfare, questa vo ...

Ieri momenti dinel punto vaccinale allestito presso l'di Marcianise che ripete ciò che è accaduto nei giorni scorsi a Maddaloni e a Sessa Aurunca. Gli assembramenti sono stati ...Fuori da casa poi ci sono stati momenti dicon la polizia che aveva portato Corona a dare un pugno al finestrino dell' ambulanza , rompendolo. Una volta inpoi aveva iniziato a fare ...Per il coordinatore di “Pescia è di tutti“ nell’amministrazione comunale "regna il caos più totale. Disinformazione sul Cup" ...In Regione sale di nuovo la tensione sulla nomine della sanità. A far quasi litigare il governatore Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti, che è anche assessora regionale al Welfare, questa vo ...