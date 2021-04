Tanto Pil e troppo debito Le due facce dell’economia cinese

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 aprile 2021) Invincibile fuori, vulnerabile dentro. Quellaè una strana economia, capace di stupire il mondo ma poi, a un occhio attento, non sfuggono certe criticità del Dragone. Oggi è arrivato un dato, che a dire il vero era allineato alle attese degli analisti. Il Pildel primo trimestre è balzato alla cifra record del 18,3% rispetto all’anno precedente. A fine 2020 la crescita era stata del 6,5%, un dato che, nell’anno della pandemia, aveva stupito. Un po’ come il dato odierno, frutto della comparazione con il primo trimestre dell’anno scorso, quando la Cina era in piena pandemia e l’attività del Paese ridotta alla paralisi. Ma la sostanza è che Pechino ha rimesso l’economia sui giusti binari sostenuta dalla ripresa della domanda interna ma anche esterna e dal supporto statale alla ripartenza delle piccole e medie imprese. Agli inizi del 2020 ...