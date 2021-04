Speranza | «Dal 15 maggio saranno riaperte le piscine all’aperto 1 giugno le palestre»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roberto, Ministro della salute, ha parlato in conferenza stampa insieme a Mario Draghi. Le sue parole Roberto, Ministro della salute, ha parlato in conferenza stampa insieme a Mario Draghi. Le sue parole. «Nei luoghiriscontriamo una difficoltàre nel contagio. Speriamo di poter programmare aperture anche per attività che non si svolgononelle prossime settimane, in base al quadro epidemiologico. Dal 15verrannole, il 1°verrannoalcune attività connesse alle, dall’1 luglio le attività di natura fieristica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - VittorioSgarbi : #chidisperanzavivedisperanzamuore Speranza: «C’è fiducia: AstraZeneca è sicuro». Parola dell'autore, oltre un anno… - SalvatoreMerlo : Draghi riapre tutto dal 26. Purché si stia all’aperto. Contrarietà forte di Roberto Speranza. A breve l’annuncio uf… - AvvocatoNel : Sicchè i ministri @SPatuanelli e @dariofrance erano assolutamente concordi nel continuare a tenere prigionieri gli… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Speranza (al fianco di #Draghi): di nuovo il tesoretto del miglioramento della #pandemia lo investiamo sulla #scuola: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Dal

26 aprile si anticipa l'introduzione della zona gialla, si dà precedenza alle attività all'... Roberto: "Le critiche al ministrodovevano trovar pace sin dall'inizio, non erano ......1 giugno le attività connesse alle palestre. "Serve un percorso di gradualità che ci consentirà di monitorare l'andamento", ha continuato. Mentre Draghi afferma: "Queste decisioni sono ...“Bene le riaperture graduali e in sicurezza annunciate oggi dal presidente Draghi e dal ministro Speranza. Per il PD l’obiettivo resta lo stesso: che non si proceda a “stop and go” mettendo a ...Il Teatro di San Carlo riparte da Piazza del Plebiscito. Grazie al sostegno della Regione Campania, dal 25 giugno al 17 luglio 2021 torna “Regione Lirica”, festival che ...