Sorpresi con 200 grammi di cocaina in un negozio | due arresti della Polizia di Stato

Il personale della Squadra Mobile, ieri mattina ha eseguito un'ordinanza dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti del pregiudicato tarantino di 32 anni, la cessazione immediata degli arresti domiciliari ed il ripristino del regime carcerario per la sua pena residua. I poliziotti si sono così recati presso un fruttivendolo sito in corso Italia dove il 32enne era autorizzato a spostarsi per lavoro. Il titolare del negozio, un 25enne tarantino, alla richiesta degli agenti ha chiamato a gran voce il 32enne che alcuni istanti dopo è uscito dal bagno in compagnia di un altro uomo, anch'egli pregiudicato di 45 anni, già noto alle forze di Polizia per i suoi precedenti penali in materia di spaccio. Il loro atteggiamento estremamente nervoso e la strana coincidenza di averli visti uscire insieme

