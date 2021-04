Sigurdsson fa doppietta | Kane gli risponde | Ancelotti e Mou si prendono un punto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nell'anticipo della trentaduesima di Premier Everton e Tottenham si giocano la loro ultima chance per tenere in vita il sogno Champions, ma la sprecano non andando oltre il 2 - 2. Mantengono di ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Premier: pari a suon di gol fra Ancelotti e Mourinho Everton-Tottenham 2-2: doppietta ciascuno per Kane e Sigurdsson - GiorgioFreschi : La doppietta del solito #Kane risponde alla doppietta di uno scatenato #Sigurdsson: a Goodison Park finisce 2-2 un… - PremierShowIT : A Goodison Park Tottenham ed Everton regalano una bella partita ma chiudono con un pareggio che scontenta tutti: Ha… -

SEMPRE KANE ? Kane apre e chiude con unadi eccellente fattura che lo spinge a quota ventuno nell'attuale edizione della Premier. In entrambe le occasioni l'attaccante della nazionale ...... Coleman scappa infatti via a Reguilon e serveche può così realizzare lapersonale. Doppio cambio per Mourinho che richiama Reguilon e Ndombele inserendo Lucas Moura e Lamela, ...In una partita nella quale il suo score finale è stato di due reti, Harry Kane al 68' su assist di Coleman ha salvato il Tottenham dalla sconfitta, pareggiando l'incontro e dando un punto alla sua squ ...Nell'anticipo della 32esima giornata Ancelotti e Mourinho devono accontentarsi di un pareggio che li lascia distanti dalla zona Champions ...