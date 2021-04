Sampdoria, rinnovo Quagliarella: accordo vicino tra le parti (Di venerdì 16 aprile 2021) La Sampdoria e Fabio Quagliarella sarebbero vicini a un accordo sul rinnovo di contratto: la situazione La fumata bianca sul rinnovo di Fabio Quagliarella con la Sampdoria si avvicina. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’agente dell’attaccante blucerchiato avrebbe comunicato al club la disponibilità a trattare sull’ingaggio proposto da Massimo Ferrero (700 mila euro a fronte del milione attualmente percepito). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Ballano ancora un paio di bonus. Aspetto secondario, ma che verrà discusso, il futuro inquadramento di Quagliarella alla Sampdoria quando appenderà gli scarpini al chiodo. Per lui è da definire una carica in società. Firma attesa nei prossimi giorni. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Lae Fabiosarebbero vicini a unsuldi contratto: la situazione La fumata bianca suldi Fabiocon lasi avvicina. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’agente dell’attaccante blucerchiato avrebbe comunicato al club la disponibilità a trattare sull’ingaggio proposto da Massimo Ferrero (700 mila euro a fronte del milione attualmente percepito). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Ballano ancora un paio di bonus. Aspetto secondario, ma che verrà discusso, il futuro inquadramento diallaquando appenderà gli scarpini al chiodo. Per lui è da definire una carica in società. Firma attesa nei prossimi giorni. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria rinnovo Juventus, c'è il piano per Donnarumma: e Buffon può restare in Serie A Il rinnovo con il Milan si fa infatti sempre più difficile perché la forbice tra domanda d'ingaggio ...quel punto la Juve completerebbe il parco portieri riportando a Torino Emil Audero dalla Sampdoria ...

Samp, a fine mese incontro decisivo Ranieri - Ferrero Appuntamento entro la fine di aprile: sarebbe stata già fissata una data per l'incontro tra Claudio Ranieri e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per il rinnovo del contratto. Il tecnico è ...

Sampdoria, rinnova Quagliarella: i dettagli Fumata (quasi) bianca. Fabio Quagliarella rinnoverà il contratto con la Sampdoria per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2022. L'accordo verrà ...

Quagliarella, finito il caso contratto: il club ha comunicato la decisione a Fabio Come rivela oggi La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria ha comunicato la decisione del presidente Ferrero di rinnovare il contratto a Fabio Quagliarella, mettendo fine al caso del ...

