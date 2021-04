Salvini-Letta, scontro sui migranti: la scintilla è la foto del segretario PD con il fondatore di Open Arms (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Letta, dopo una lunga pausa dalla politica, dopo essere stato “spodestato” da Matteo Renzi nel 2013 come Premier, è rientrato sulla scena politica italiana come segretario nazionale del Partito Democratico. Fin dalle prime battute nei panni di segretario si è presentato come un uomo deciso su certi temi, cari alla sinistra, come ad esempio lo ius soli e i migranti. Ed è proprio questo ultimo tema la scintilla che ha fatto scatenare lo scontro con il leader della Lega Matteo Salvini. Ma la divisione dei due leader politici non sta tanto sulla questione dei migranti in sé, in quanto è ben risaputo che le due controparti hanno visioni diverse tra loro e completamente opposte. Il punto principale dello scontro è stato un incontro ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico, dopo una lunga pausa dalla politica, dopo essere stato “spodestato” da Matteo Renzi nel 2013 come Premier, è rientrato sulla scena politica italiana comenazionale del Partito Democratico. Fin dalle prime battute nei panni disi è presentato come un uomo deciso su certi temi, cari alla sinistra, come ad esempio lo ius soli e i. Ed è proprio questo ultimo tema lache ha fatto scatenare locon il leader della Lega Matteo. Ma la divisione dei due leader politici non sta tanto sulla questione deiin sé, in quanto è ben risaputo che le due controparti hanno visioni diverse tra loro e completamente opposte. Il punto principale delloè stato un incontro ...

Advertising

LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - Agenzia_Ansa : Letta vede il fondatore di Open Arms. Salvini: 'Non ho parole'. Nuova lite fra il leader del Pd e il leader della L… - LegaSalvini : SALVINI: LETTA ELOGIA GLI SPAGNOLI CHE ORGANIZZANO GLI SBARCHI. CHE SCHIFO - 123stoka : RT @Libero_official: 'L'ipocrisia della sinistra'. #Porro contro #Letta con la felpa della #Ong #OpenArms: 'Ma se lo fa #Salvini è uno schi… - SaverioCuppari : RT @LegaSalvini: LETTA INCONTRA OPEN ARMS E #SALVINI LO ATTACCA: «IO A PROCESSO PER LORO, NON HO PAROLE, IL TEMPO È GALANTUOMO» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Letta Sondaggi politici/ Lega al 22,4%, Pd al 18,8%. Record FdI: è al 17,4% ... a partire dalla Lega : il partito guidato da Matteo Salvini perde lo 0,5% e scende al 22,4%. Piccolo balzo in avanti per il Partito Democratico : i dem di Enrico Letta passano dal 18,7% al 18,8%. ...

Enrico Letta a Piazzapulita "Non escludo alleanze con Silvio Berlusconi". Mossa per destabilizzare la Lega? Letta ha parlato anche del rapporto con Matteo Salvini, che 'va meglio del previsto'. Con il leader della Lega 'il rapporto può essere positivo. Sul decreto imprese ad esempio abbiamo capito che ...

Sondaggi elettorali Youtrend 15 aprile: cala la Lega e cresce Fratelli d’Italia Nei sondaggi elettorali la Lega è ancora in calo, mentre continua a crescere Fratelli d'Italia, che si sta avvicinando al Pd.

Elezioni Milano, l’altolà dei renziani all’intesa Sala-5 Stelle: niente alleanze con chi si è battuto contro l’Expo Italia viva rinuncerà a presentare il simbolo a Milano. Il sottosegretario di Iv: costruiamo un progetto comune nella capitale del riformismo, non cediamo al populismo grillino ...

... a partire dalla Lega : il partito guidato da Matteoperde lo 0,5% e scende al 22,4%. Piccolo balzo in avanti per il Partito Democratico : i dem di Enricopassano dal 18,7% al 18,8%. ...ha parlato anche del rapporto con Matteo, che 'va meglio del previsto'. Con il leader della Lega 'il rapporto può essere positivo. Sul decreto imprese ad esempio abbiamo capito che ...Nei sondaggi elettorali la Lega è ancora in calo, mentre continua a crescere Fratelli d'Italia, che si sta avvicinando al Pd.Italia viva rinuncerà a presentare il simbolo a Milano. Il sottosegretario di Iv: costruiamo un progetto comune nella capitale del riformismo, non cediamo al populismo grillino ...