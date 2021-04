Roma, rapina in casa Smalling: calciatore costretto ad aprire la cassaforte (Di venerdì 16 aprile 2021) rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling . Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 aprile 2021)nella notte indel giocatore dellaChris. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione in zona Appia e lo hannoadla,...

