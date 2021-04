Principe Filippo, ecco chi sono i 30 “eletti” presenti al suo funerale: William e Harry non cammineranno fianco a fianco (Di venerdì 16 aprile 2021) Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno al funerale del Principe Filippo che si terrà questo sabato nella cappella di San Giorgio a Windsor. Alla cerimonia funebre saranno presenti la regina Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank, Edoardo conte di Wessex con la moglie Sofia e i due figli, la Principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e i figli Peter e Zara, Mike Tindall, il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la Principessa Alexandra, Bernhard, Principe ereditario di Baden, il Principe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno aldelche si terrà questo sabato nella cappella di San Giorgio a Windsor. Alla cerimonia funebre sarannola regina Elisabetta II, Carlo, Camilla,, Kate,, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank, Edoardo conte di Wessex con la moglie Sofia e i due figli, lassa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e i figli Peter e Zara, Mike Tindall, il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, lassa Alexandra, Bernhard,ereditario di Baden, il...

