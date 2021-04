Natasha Tozzi ed Andrea Iannone | flirt in corso?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Traedsembra esserci del tenero da pochissimi mesi. Stasera il pilota abruzzese sarà tra gli ospiti di “Felicissima Sera”, show condotto da Pio e Amedeo a partire dalle 21:30 su Canale 5. La figlia di Umbertoed il centauro del’Aprilia Racing Team sono stati immortalati in un locale milanese lo sfebbraio mentre consumavano il pranzo. Notati i paparazzi, i due abbandonato il Radetzky Cafè per dirigersi in auto verso la casa svizzera del campione delle due ruote. Nata nel 1989,è la figlia di Umbertoe Monica Michielotto. Modella ed influencer di professione, ha un profilo Instagram che conta oltre 27mila followers.: gli amori della sua vita ...