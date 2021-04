Napoli-Inter: azzurri in campo con la maglia della prossima stagione (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica sera ci sarà Napoli-Inter. Un match tanto atteso per la classifica quanto per la nuova maglia che il Napoli indosserà durante la prossima stagione targato Burlon. Gli azzurri quindi per la prima volta scenderanno in campo con questa nuova casacca anticipando il vestiario della prossima stagione. Questo il comunicato della società: “Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reInterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l’esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica sera ci sarà. Un match tanto atteso per la classifica quanto per la nuovache ilindosserà durante latargato Burlon. Gliquindi per la prima volta scenderanno incon questa nuova casacca anticipando il vestiario. Questo il comunicatosocietà: “Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per repretare le divise ufficialiSSCcon l’esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - claudioruss : le nuove divise di Marcelo Burlon County of Milan per la SSC #Napoli, realizzate da Kappa: faranno il loro ingresso… - 1926_cri : RT @passionemaglie: ???? #Napoli, Marcelo Burlon e Kappa lanciano una collezione speciale che intreccia calcio e moda. ?? I dettagli: https://… - klaus1973_2014 : RT @passionemaglie: ???? #Napoli, Marcelo Burlon e Kappa lanciano una collezione speciale che intreccia calcio e moda. ?? I dettagli: https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter Napoli - Inter, Mazzoleni nel mirino dei tifosi. Commenti negativi sul web ... nate dopo la designazione dell'arbitro di Bergamo al Var per la sfida contro il gruppo di Antonio Conte : ' Mazzoleni al Var di Inter - Napoli e il popolo azzurro insorge sui social. Una valanga di ...

"Dimissioni Dal Pino? L'obiettivo dei club è Gravina": l'indiscrezione ... presidente di Lega: c'è anche la Juventus, insieme a Inter e Napoli. Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli rivela ...

Colonnese: "Per il Napoli fondamentale vincere contro l'Inter ma i nerazzurri stanno volando" VIDEO - AMARCORD INTER - 15/04/1995: SENO-JONK-BERTI, E' UN DERBY DA SBALLO Il Napoli - ha detto il doppio ex Francesco Colonnese a Radio Marte - è a pieno titolo in corsa Champions ma non sarà facile ...

Oss. Eurobet: Juve vincente a Bergamo per il 68% (Roma 16 aprile 2021) - Roma 16 aprile 2021 – Con sole 8 giornate al termine del campionato - e ben 6 squadre a contendersi i 3 posti dietro l’Inter in fuga - gli scontri diretti potrebbero essere dec ...

