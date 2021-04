Milinkovic: 'Che emozione i gol alla Roma. I laziali sono unici' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma - " Del mio arrivo alla Lazio ricordo tutto. C'era tanta gente ed ero sotto shock nel vedere tutti quei tifosi all'aeroporto. Un'emozione unica. Ho capito sin da subito che tutta quella gente ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)- " Del mio arrivoLazio ricordo tutto. C'era tanta gente ed ero sotto shock nel vedere tutti quei tifosi all'aeroporto. Un'unica. Ho capito sin da subito che tutta quella gente ...

