Messina, il pullman del Palermo preso di mira su viale Giostra: sassaiola da aggressori a volto coperto (Di sabato 17 aprile 2021) Il mezzo era in viaggio e transitava da Messina senza la squadra a bordo per raggiungere Brindisi dove domani atterreranno i giocatori rosanero per viaggiare poi verso Bari, dove il Palermo giocherà domenica alle 15 Spiacevole disavventura per i calciatori del Palermo. Il pullman della squadra rosanero, in transito a Messina a pochi metri dai traghetti, è stato notato da qualche facinoroso. Il mezzo era in viaggio senza la squadra a bordo per raggiungere Brindisi dove domani atterreranno i giocatori rosanero per viaggiare poi verso Bari, dove il gruppo giocherà domenica alle 15. Il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Il mezzo era in viaggio e transitava dasenza la squadra a bordo per raggiungere Brindisi dove domani atterreranno i giocatori rosanero per viaggiare poi verso Bari, dove ilgiocherà domenica alle 15 Spiacevole disavventura per i calciatori del. Ildella squadra rosanero, in transito aa pochi metri dai traghetti, è stato notato da qualche facinoroso. Il mezzo era in viaggio senza la squadra a bordo per raggiungere Brindisi dove domani atterreranno i giocatori rosanero per viaggiare poi verso Bari, dove il gruppo giocherà domenica alle 15. Ildelè statoa sassate mentre percorreva, a poche centinaia di metri ...

Advertising

DiMarzio : #Palermo, distrutto un vetro del pullman dei rosanero - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Palermo, distrutto un vetro del pullman dei rosanero - tuttosport : Sassi al pullman del #Palermo in viaggio a #Messina ?? - Daniele20052013 : Sassi contro il pullman del Palermo a Messina: aggressori a volto coperto contro il bus rosanero… - sportli26181512 : Il pullman del #Palermo preso a sassate a Messina: Il mezzo era in viaggio senza la squadra a bordo per raggiungere… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina pullman Sassaiola a Messina contro il pullman vuoto del Palermo Calcio Il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il mezzo era in viaggio senza la squadra ...

Il pullman del Palermo preso a sassate a Messina, la squadra era diretta a Bari Il pullman del Palermo stato preso a sassate questa sera mentre percorreva il viale Giostra a Messina , a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il trasferimento, operato ...

Palermo, sassi contro il pullman in viaggio verso Bari Il bus che trasportava il materiale tecnico del Palermo, è stato preso a sassate mentre viaggiava verso Bari: sul mezzo non era presente la squadra.

Palermo, preso a sassate l’autobus in trasferta verso Bari Uno spiacevole episodio per il Palermo, che domani volerà a Brindisi, per poi spostarsi a Bari in vista della partita di domenica del girone C di Serie ...

Ildel Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il mezzo era in viaggio senza la squadra ...Ildel Palermo stato preso a sassate questa sera mentre percorreva il viale Giostra a, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il trasferimento, operato ...Il bus che trasportava il materiale tecnico del Palermo, è stato preso a sassate mentre viaggiava verso Bari: sul mezzo non era presente la squadra.Uno spiacevole episodio per il Palermo, che domani volerà a Brindisi, per poi spostarsi a Bari in vista della partita di domenica del girone C di Serie ...