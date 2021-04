Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo e lo devolve in beneficenza. Ecco il motivo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il centravanti croato Mario Mandzukic, mai a disposizione di mister Pioli a marzo a causa di un infortunio, ha deciso di rinunciare alla mensilità di marzo e l’ha comunicato nelle ultime ore al Milan. Così ha commentato all’Ansa il presidente rossonero Scaroni: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione social”. Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Il centravanti croato Mario, mai a disposizione di mister Pioli aa causa di un infortunio, ha deciso dire alla mensilità die l’ha comunicato nelle ultime ore al Milan. Così ha commentato all’Ansa il presidente rossonero Scaroni: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Marioe il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione social”. Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

