Le regioni con un incide di contagio superiore a 1 (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre l'indice di contagio generale continua a scendere e si stanzia a 0.85, cinque regioni hanno ancora un Rt sopra la soglia dell'1. regioni con indice Rt sopra 1, quali sono secondo il monitoraggio ISS del 16 aprile su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : regioni con Attesa la nuova ordinanza, solo tre Regioni rimarranno in rosso Entrerà in vigore da lunedì e ridisegna i colori in base agli ultimi dati. Con un indice di contagio sceso a 0,85, dovrebbero essere tre le Regioni a rimanere in rosso: Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. La Lombardia torna arancione e ci spera anche la Campania. Potrebbe ...

Probabili riaperture a maggio di ristoranti, palestre, cinema: le regole Sullo sfondo, un paese ancora diviso in zona rossa e zona arancione, con regioni che attendono il verdetto e l'eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza che può sancire promozione o ...

Il piano di Draghi per le riaperture L'idea del premier Draghi di riportare tutti i ragazzi a scuola "è stata più volte manifestata, l'ha presentata come un auspicio; la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti. Non so come ...

Covid, Rt, a 0,85. Sono 16 le regioni a rischio moderato. Riaperture, Fedriga: non abbiamo messo date E' ancora in calo il valore nazionale dell'Rt: questa settimana è a 0,85, mentre la scorsa era a 0,92. E' quanto si apprende dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero d ...

