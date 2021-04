Laporta conferma la trattativa per il rinnovo di Messi | “Procede adeguatamente”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Intercettato in un aeroporto spagnolo dai microfoni di Jugones, il presidente del Barcellonaha risposto alla domanda suldi Leo: “Stando” le sue parole riportate dai media spagnoli. Ladiribadisce la volontà del club di tenereanche per il futuro dopo che l’argentino è stato vicino all’addio la scorsa estate. Ildial Barcellona è la priorità diche al suo insediamento ha promesso di fare il possibile per trattenere l’asse argentino. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Secondo As l'amicizia con Leo Messi potrebbe essere un fattore determinante per la scelta futura di Aguero: il ritorno di Laporta alla presidenza del Barcellona potrebbe favorire la conferma della coppia argentina. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, il presidente del Barcellona Joan Laporta avrebbe già recapitato un'offerta a Lionel Messi. Convincere Lionel Messi a restare è la priorità del Barcellona e di Joan Laporta, che ora è pronto a dare un impulso all'operazione.