Inter, Florenzi obiettivo concreto: ottimo rapporto con Conte dai tempi della Nazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Alessandro Florenzi milita attualmente tra le fila del Paris Saint-Germain, sebbene il suo cartellino sia di proprietà della Roma. Il club francese non ha definitivamente decretato le sorti del terzino destro italiano, non sancendo alcuna decisione concreta sul possibile riscatto fissato a 9 milioni di euro totali. L’Inter avrebbe però fatto il primo passo in direzione Florenzi, Interessandosi in virtù delle qualità dell’ex esterno giallorosso e del basso costo del suo eventuale acquisto. Antonio Conte gradisce il profilo del calciatore in forza al Psg e punterebbe fortemente su di lui, qualora la situazione lo permettesse, considerando peraltro un ottimo rapporto professionale e personale. Florenzi e Conte, infatti, ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Alessandromilita attualmente tra le fila del Paris Saint-Germain, sebbene il suo cartellino sia di proprietàRoma. Il club francese non ha definitivamente decretato le sorti del terzino destro italiano, non sancendo alcuna decisione concreta sul possibile riscatto fissato a 9 milioni di euro totali. L’avrebbe però fatto il primo passo in direzioneessandosi in virtù delle qualità dell’ex esterno giallorosso e del basso costo del suo eventuale acquisto. Antoniogradisce il profilo del calciatore in forza al Psg e punterebbe fortemente su di lui, qualora la situazione lo permettesse, considerando peraltro unprofessionale e personale., infatti, ...

Advertising

FcInterNewsit : Prima GdS - Florenzi, jolly per Conte: il Psg tentenna e l'Inter si muove. Anche Emerson torna nel mirino - ParmeshSriv : RT @footballitalia: According to La Gazzetta dello Sport, #Inter are considering moves for Alessandro #Florenzi and #EmersonPalmieri. https… - it_inter : #Florenzi può essere il jolly giusto, nessuna mossa del Psg per il riscatto: #Conte ci pensa, nel mirino torna anche #Emerson Palmieri GDS - martib10_ : @Manu83449580 Inter su Florenzi - mr_kubra : RT @InterCM16: #Inter su #Florenzi! Interessa anche #EmersonPalmieri. (@Gazzetta_it) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Florenzi Mercato Inter, Conte fa la lista: le prime due richieste per restare ... il ritorno nella Capitale sembra difficile così l' Inter potrebbe accontentare Conte, che stima Florenzi dai tempi della Nazionale e che potrebbe utilizzare il giocatore sia a tutta fascia nel 3 - 5 ...

Calciomercato Inter, Conte torna su Florenzi: già due telefonate, i dettagli L'Inter non ha dimenticato Alessandro Florenzi, che Conte sarebbe felice di riabbracciare dopo l'incontro in Nazionale L'Inter torna su Alessandro Florenzi. Il terzino del PSG e della Nazionale ha una situazione particolare per quanto riguarda il futuro. Questo perché è attualmente in prestito dalla Roma ai francesi, ...

Calciomercato Inter, obiettivo terzino: Conte ha scelto Florenzi L'Inter punta Florenzi per la fascia, il jolly della nazionale italiana è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista avrebbe individuato ...

Florenzi jolly per Conte. Il PSG tentenna e l’Inter ci pensa La Gazzetta dello Sport (D.Stoppini) – Florenzi e l’Inter si sono già sfiorati. Florenzi e Conte si sono conosciuti in Nazionale con reciproca soddisfazione. Non basta questo ...

... il ritorno nella Capitale sembra difficile così l'potrebbe accontentare Conte, che stimadai tempi della Nazionale e che potrebbe utilizzare il giocatore sia a tutta fascia nel 3 - 5 ...L'non ha dimenticato Alessandro, che Conte sarebbe felice di riabbracciare dopo l'incontro in Nazionale L'torna su Alessandro. Il terzino del PSG e della Nazionale ha una situazione particolare per quanto riguarda il futuro. Questo perché è attualmente in prestito dalla Roma ai francesi, ...L'Inter punta Florenzi per la fascia, il jolly della nazionale italiana è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista avrebbe individuato ...La Gazzetta dello Sport (D.Stoppini) – Florenzi e l’Inter si sono già sfiorati. Florenzi e Conte si sono conosciuti in Nazionale con reciproca soddisfazione. Non basta questo ...