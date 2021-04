Giancarlo Giannini | il dramma del figlio morto a 20 anni

(Di venerdì 16 aprile 2021)nella sua vita ha avuto un lutto insuperabile, quello di perdere undell’età di 20, un ostacolo duro da superare tutt’oggi., la tragica perdita del primogenito all’età di 20(Getty Images)L’attore è stato colpito da un lutto davvero difficile, nel lontano 1987, uno dei suoi figli, Lorenzo morì all’età di 20. Nel 1967 l’attore spsò la regista Livia Giampalmo, dal loro amore nacquero Lorenzo ed Adriano, il primogenito è scomparso a causa di un aneurisma. L’attore ha parlato del suoperso, la perdita lo mise dinanzi a qualcosa che non si sarebbe mai chiesto prima d’ora. Cominciò a chiedersi se esistesse per davvero Dio, ...

Eurilla del Bono è la moglie di. I due attori si sono sposati nel 1983,era stato precedentemente sposato con l'attrice e regista Livia Giampalmo, da cui ha avuto due figli, Lorenzo (morto nel 198) e ...Nella quinta puntata in onda questa sera gli ospiti d'eccezione saranno: Anna Valle, Enrico Brignano,, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini . Ciascuno di loro sarà ...Giancarlo Giannini nella sua vita ha avuto un lutto insuperabile, quello di perdere un figlio all’età di 20 anni, un ostacolo duro da ...Lorenzo è il figlio di Giancarlo Giannini morto a soli 20 anni per un aneurisma: "ricevetti la notizia mentre giravo a Milano, mi precipitai in ospedale..." ...