Germania: Merkel segue chiusure Speranza, 29.426 contagiati e 294 vittime in un giorno (Di venerdì 16 aprile 2021) La strategia delle chiusure senza se e senza ma, non sembra aver dato frutti in tutti Paesi che l'hanno attuata, Italia in primis, chiusa da oltre un anno e con uno dei tassi di mortalità più alti d'Europa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) La strategia dellesenza se e senza ma, non sembra aver dato frutti in tutti Paesi che l'hanno attuata, Italia in primis, chiusa da oltre un anno e con uno dei tassi di mortalità più alti d'Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merkel La Baviera contro la Germania Stoiber fu scelto grazie a Angela Merkel, allora capa della Cdu, che si tirò indietro saggiamente, ... La Germania, quarant'anni fa, era in crisi. L'inflazione superava il 5% e si temeva di fare la fine ...

Draghi è oggi il più credibile nella Ue ... non solo perderà uno dei suoi pochi, essenziali, punti di riferimento, la dimissionaria cancelliera Angela Merkel, ma pure dovrà fare i conti con una Germania non più caposaldo granitico (pur non ...

Stoiber fu scelto grazie a Angela Merkel, allora capa della Cdu, che si tirò indietro saggiamente, ... La Germania, quarant'anni fa, era in crisi. L'inflazione superava il 5% e si temeva di fare la fine ...