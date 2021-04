Europa League, la Roma vola in semifinale. Tennis: Fognini centra i quarti a Montecarlo (Di venerdì 16 aprile 2021) Unica italiana rimasta in corsa nelle coppe europee di calcio, la Roma del traballante Fonseca raggiunge le semifinali di Europa League. In una notte di paura e orgoglio è Edin Dzeko, il “ribelle” a farla salire in cattedra consentendole di superare lo scoglio Ajax. In coppia con lui, il gol dell’1-1 con gli olandesi, e soprattutto della qualificazione, lo confeziona baby Calafiori, un messaggio per il futuro. All’andata, come è noto, i giallorossi avevano prevalso per 2-1 in terra d’Olanda. Adesso c’è il Man United Per guadagnarsi la doppia sfida contro il Manchester United, il difficile avversario sulla strada per la finale, la Roma ha dovuto soffrire tanto contro gli olandesi. Sono loro che hanno sempre avuto il pallone tra i piedi. Alla fine, però, hanno concretizzato poco. Al gol di Brobbey in apertura di ripresa, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 aprile 2021) Unica italiana rimasta in corsa nelle coppe europee di calcio, ladel traballante Fonseca raggiunge le semifinali di. In una notte di paura e orgoglio è Edin Dzeko, il “ribelle” a farla salire in cattedra consentendole di superare lo scoglio Ajax. In coppia con lui, il gol dell’1-1 con gli olandesi, e soprattutto della qualificazione, lo confeziona baby Calafiori, un messaggio per il futuro. All’andata, come è noto, i giallorossi avevano prevalso per 2-1 in terra d’Olanda. Adesso c’è il Man United Per guadagnarsi la doppia sfida contro il Manchester United, il difficile avversario sulla strada per la finale, laha dovuto soffrire tanto contro gli olandesi. Sono loro che hanno sempre avuto il pallone tra i piedi. Alla fine, però, hanno concretizzato poco. Al gol di Brobbey in apertura di ripresa, ...

