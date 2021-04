DIRETTA F1, GP Imola LIVE: tutti in pista per le FP2 (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 14.33 Gomme medie per Sainz. 14.33 Per Charles Leclerc è molto importante girare il più possibile dopo aver saltato buona parte della prima sessione. 14.32 Subito in pista le Ferrari. 14.30 Ricordiamo che queste FP2 dureranno 60 minuti. 14.30 SEMAFORO VERDE! Iniziata la seconda sessione di prove libere a Imola! 14.24 Ci sono due uomini attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a Imola. Curiosamente, sono entrambi finlandesi, poiché si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Valtteri Bottas (2020). 14.18 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia dominata da Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 14.33 Gomme medie per Sainz. 14.33 Per Charles Leclerc è molto importante girare il più possibile dopo aver saltato buona parte della prima sessione. 14.32 Subito inle Ferrari. 14.30 Ricordiamo che queste FP2 dureranno 60 minuti. 14.30 SEMAFORO VERDE! Iniziata la seconda sessione di prove libere a! 14.24 Ci sono due uomini attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a. Curiosamente, sono entrambi finlandesi, poiché si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Valtteri Bottas (2020). 14.18 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia dominata da Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, ...

