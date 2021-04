Cosa dice l’ultima lettera di Jeff Bezos da amministratore delegato di Amazon (Di venerdì 16 aprile 2021) Jeff Bezos, ad di Amazon (Matthew Staver/Bloomberg/Getty Images)“Non lasciate che l’universo vi renda uguali a tutto il resto. È sempre come il Giorno 1”: è il messaggio finale con cui Jeff Bezos ha salutato azionisti, dipendenti e portatori di interesse di Amazon nella sua ultima lettera come ad del colosso da 386,1 miliardi di dollari di fatturato. A luglio diventerà presidente esecutivo lasciando il posto ad Andy Jassy, ora a capo di Amazon web services, unità di servizi cloud in utile operativo per 13,5 miliardi. “Sono un inventore”, ha ricordato Bezos e in questo ruolo lavorerà alla sicurezza dei dipendenti, con un team dedicato. “Abbiamo sempre voluto essere la compagnia più incentrata sul cliente del mondo, ma farò un’aggiunta: ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021), ad di(Matthew Staver/Bloomberg/Getty Images)“Non lasciate che l’universo vi renda uguali a tutto il resto. È sempre come il Giorno 1”: è il messaggio finale con cuiha salutato azionisti, dipendenti e portatori di interesse dinella sua ultimacome ad del colosso da 386,1 miliardi di dollari di fatturato. A luglio diventerà presidente esecutivo lasciando il posto ad Andy Jassy, ora a capo diweb services, unità di servizi cloud in utile operativo per 13,5 miliardi. “Sono un inventore”, ha ricordatoe in questo ruolo lavorerà alla sicurezza dei dipendenti, con un team dedicato. “Abbiamo sempre voluto essere la compagnia più incentrata sul cliente del mondo, ma farò un’aggiunta: ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice Smishing dal conto corrente postale, Giudice di Pace dispone il rimborso delle somme sottratte Smishing, di cosa si tratta Il giudizio, spiega l'Adoc, riguardava la truffa ormai sempre più diffusa dello smishing, il messaggio che arriva via sms , dice di provenire dalla propria banca e chiede ...

Avvistato nel cielo un UFO a forma di piramide: il Pentagono conferma che le immagini sono autentiche ...nessuno sappia con certezza di cosa si tratti, il Pentagono ha affermato che le immagini sono autentiche: le fotografie e i filmati sono stati realizzati dalla Marina degli Stati Uniti. Lo dice la ...

Norman Blake (Teenage Fanclub): “La cosa che più ricordo di Kurt Cobain è il suo sorriso adorabile” Norman Blake dei Teenage Fanclub si lascia andare ai ricordi, e tra questi ce ne sono di più toccanti di altri... Norman Blake (Teenage Fanclub) ha citato anche Kurt Cobain tra i ricordi ricordi più b ...

"Senza voce": la musica è vita e conflitto Dal 2015 Johnny Mox e Above the Three hanno girato i centri d'accoglienza di tutta Italia ed Europa, per parlare e soprattutto suonare con i richiedenti asilo. Ora il loro splendido progetto diventa u ...

