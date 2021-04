Coronavirus: in Sicilia altri quattro comuni in “zona rossa” (Di sabato 17 aprile 2021) Coronavirus, in Sicilia altri quattro comuni in “zona rossa”: sono Aci Catena, Adrano, Giardini Naxos e Mistretta Altre quattro “zone rosse” in Sicilia. E’ quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Si tratta dei comuni di Aci Catena e Adrano, in provincia di Catania, Giardini Naxos e Mistretta, in provincia di Messina. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021), inin “”: sono Aci Catena, Adrano, Giardini Naxos e Mistretta Altre“zone rosse” in. E’ quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Si tratta deidi Aci Catena e Adrano, in provincia di Catania, Giardini Naxos e Mistretta, in provincia di Messina. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, altre sei 'zone rosse' in quattro province - - infoitsalute : Coronavirus. In Sicilia il 16 aprile nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.370, i decessi sono 21 - infoitinterno : Coronavirus: oggi in Sicilia 21 morti, 1.248 guariti e 1.370 nuovi casi positivi. Calano i ricoverati in ospedale,… - ArmandaGelsomin : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, altre sei 'zone rosse' in quattro province - - blogsicilia : #notizie #sicilia Coronavirus, Letta “Su riaperture decisione unanime” - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Covid Italia, contagi regioni zona rossa e arancione: bollettino 16 aprile ... morti, tamponi e tasso di positività da Toscana e Lombardia, Sicilia e Veneto, Lazio e Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte. I numeri delle regioni: CALABRIA Sono 433 i nuovi contagi da coronavirus ...

Colori delle Regioni, solo tre restano in rosso. La Campania diventa arancione. L'Rt scende a 0,85 ... il numero cala a 3 (Sicilia, Val d'Aosta e Sardegna). Insomma, ovunque c'è un calo della circolazione del coronavirus.

La Sicilia evita il rosso ma aumentano i Comuni blindati Dal 18 aprile saranno nella fascia di rischio più elevata Aci Catena ed Adrano, in provincia di Catania, e Mistretta e Giardini Naxos in provincia di Messina. Oggi il primo giorno per la vaccinazione ...

Il premier Draghi: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per le riaperture priorità a scuola e attività all'aperto" Reintroduzione delle zone gialle anticipate a partire dal 26 aprile e per le riaperture la priorità è per le scuole in presenza al 100% e per i ristoranti e bar con tavoli all'aperto. Sono le novità a ...

... morti, tamponi e tasso di positività da Toscana e Lombardia,e Veneto, Lazio e Sardegna, Emilia Romagna e Piemonte. I numeri delle regioni: CALABRIA Sono 433 i nuovi contagi da...... il numero cala a 3 (, Val d'Aosta e Sardegna). Insomma, ovunque c'è un calo della circolazione delDal 18 aprile saranno nella fascia di rischio più elevata Aci Catena ed Adrano, in provincia di Catania, e Mistretta e Giardini Naxos in provincia di Messina. Oggi il primo giorno per la vaccinazione ...Reintroduzione delle zone gialle anticipate a partire dal 26 aprile e per le riaperture la priorità è per le scuole in presenza al 100% e per i ristoranti e bar con tavoli all'aperto. Sono le novità a ...