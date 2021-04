“Chi rifiuta AstraZeneca va in coda”. Speranza ribadisce cosa succede a chi non si fida del vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – “Chi rifiuta AstraZeneca va in coda“: così il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce il concetto sulla sorte che spetta a chi non si fida del vaccino anglo-svedese. Come è noto, dopo il clamore mediatico per lo stop alla somministrazione e la confusione creata dal governo dopo l’ok dell’Ema – è sicuro per tutti, anzi no – i cittadini sono diffidenti. Allo stato attuale il vaccino – dopo una correlazione con rari casi di trombosi in donne sotto i 60 anni – è raccomandato per chi ha più di 60 anni. Speranza: “Dai nostri dati non risulta questo crollo di fiducia per il vaccino AstraZeneca” A chi gli chiede della diffidenza verso il vaccino anglo-svedese, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – “Chiva in“: così il ministro della Salute Robertoil concetto sulla sorte che spetta a chi non sidelanglo-svedese. Come è noto, dopo il clamore mediatico per lo stop alla somministrazione e la confusione creata dal governo dopo l’ok dell’Ema – è sicuro per tutti, anzi no – i cittadini sono diffidenti. Allo stato attuale il– dopo una correlazione con rari casi di trombosi in donne sotto i 60 anni – è raccomandato per chi ha più di 60 anni.: “Dai nostri dati non risulta questo crollo di fiducia per il” A chi gli chiede della diffidenza verso ilanglo-svedese, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi rifiuta AstraZeneca, Speranza: 'Non ci risulta boom di rifiuti, ma chi lo fa va in coda' Chiaramente chi rifiuta questo vaccino va in coda e non ha una possibilità immediata di sostituirlo. Ma l'invito che noi facciamo a tutti gli italiani è di vaccinarsi perché tutti i vaccini di cui ...

COVID, SPERANZA: 'NON RISULTA CROLLO VACCINAZIONI CON ASTRAZENECA'. IL 20 APRILE EMA DECIDE SU J&J Chiaramente chi rifiuta questo vaccino va in coda e non ha una possibilità immediata di sostituirlo. Ma l'invito che noi facciamo a tutti gli italiani è di vaccinarsi perché tutti i vaccini di cui ...

AstraZeneca, Speranza: «Non ci risulta boom di rifiuti, ma chi lo fa va in coda» Il boom di rifiuti del vaccino AstraZeneca non risulta al governo. «Io il crollo di fiducia in Astrazeneca non lo vedo nei dati», ha detto il premier Mario Draghi in ...

