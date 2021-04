Bologna, avvelena la madre e il suo compagno: fermato 19enne (Di venerdì 16 aprile 2021) Ha avvelenato la madre di 56 anni, ora ricoverata in gravi condizioni, e il compagno della donna, sempre 56enne, che è morto, e poi ha avvertito i Carabinieri. Con queste accuse, un ragazzo 19enne italiano è stato fermato stanotte. I fatti sono avvenuti a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale (Bologna). Il giovane è stato sentito dal pm di turno. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire dinamica e movente dell’avvelenamento, mentre la madre dell’accusato è ricoverata in gravi condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Hato ladi 56 anni, ora ricoverata in gravi condizioni, e ildella donna, sempre 56enne, che è morto, e poi ha avvertito i Carabinieri. Con queste accuse, un ragazzoitaliano è statostanotte. I fatti sono avvenuti a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale (). Il giovane è stato sentito dal pm di turno. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire dinamica e movente dell’mento, mentre ladell’accusato è ricoverata in gravi condizioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: È in stato di fermo, disposto dalla Procura di Bologna, il 19enne sospettato di avere ucciso il… - Agenzia_Ansa : È in stato di fermo, disposto dalla Procura di Bologna, il 19enne sospettato di avere ucciso il patrigno di 57 anni… - infoitinterno : Bologna, 19enne avvelena i genitori e si costituisce: morto il padre, in fin di vita la madre - Il… - statodelsud : Avvelena e uccide il padre, giovane fermato a Bologna - Pino__Merola : Avvelena e uccide il padre, giovane fermato a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna avvelena Bologna, avvelena la madre e il suo compagno: fermato 19enne Sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale (Bologna). Il giovane è stato sentito dal pm di turno. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire dinamica e ...

Avvelena madre e compagno della madre, 19enne arrestato Avrebbe avvelenato la madre e il suo compagno: l'uomo è morto mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. E' successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio (Bologna) e un 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in ...

Diciannovenne avvelena i genitori, poi si costituisce: morto il patrigno, la madre in fin di vita A Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, un diciannovenne avrebbe avvelenato la madre e il suo compagno. Il padre è morto, la madre è in fin di vita. Il bilancio è drammatico: il patrigno è ...

Bologna, avvelena la madre e il suo compagno: arrestato 19enne Drammatico accaduto a Bologna, dove un ragazzo 19enne ha avvelenato la madre e il compagno della donna. L'uomo è morto, la donna è grave.

Sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale (). Il giovane è stato sentito dal pm di turno. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire dinamica e ...Avrebbe avvelenato la madre e il suo compagno: l'uomo è morto mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. E' successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio () e un 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in ...A Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, un diciannovenne avrebbe avvelenato la madre e il suo compagno. Il padre è morto, la madre è in fin di vita. Il bilancio è drammatico: il patrigno è ...Drammatico accaduto a Bologna, dove un ragazzo 19enne ha avvelenato la madre e il compagno della donna. L'uomo è morto, la donna è grave.