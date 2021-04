Anticipazioni Verissimo | gli ospiti di Silvia Toffanin di sabato 17 aprile su Canale 5

(Di venerdì 16 aprile 2021) La puntata di17torna a parlare della scuola di Amici, programma condotto da Maria De Filippi. Le due allieve Rosa ed Enula si racconteranno ai microfoni diTofannin, insieme ad altridel talent e non. Una puntata interessante e ricca di colpi di scena. Rosa Di Grazia ed EnulaRosa Di Grazia è una ballerina originaria di Napoli che si è distinta ad Amici non solo per il percorso artistico ma anche per il suo rapporto burrascoso con la maestra Alessandra Celentano. Rosa parlerà adel suo percorso nel talent show, ma anche della sua bella storia d’amore con Deddy, nata all’interno della scuola. Enula Bareggi è una delle cantanti più talentuose di Amici, ...

Advertising

zazoomblog : Verissimo anticipazioni: ospiti della puntata del 17 aprile - #Verissimo #anticipazioni: #ospiti - SocialArtistOF : Domani, versione ridotta di #Verissimo con ospiti alcuni dei protagonisti del serale di #Amici20! - That_BlackBxxx : RT @queen_cele_: ??????ANTICIPAZIONI?????? Ospite speciale Silvia Toffanin che fa rientrare clandestinamente Rosa nella scuola perché vuole invit… - queen_cele_ : ??????ANTICIPAZIONI?????? Ospite speciale Silvia Toffanin che fa rientrare clandestinamente Rosa nella scuola perché vuol… - tuttopuntotv : Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 17 aprile 2021 #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Verissimo

Torna in onda domani, con una nuova puntata, l'appuntamento con '' condotto dalla bellissima Silvia Toffanin:, chi saranno gli ospiti di Sabato 17 Aprile. Ancora una volta la splendida conduttrice accoglierà volti amatissimi e celebri del ...Quali sono ledi? Chi intervisterà Silvia Toffanin? Sarà una puntata all'insegna della musica, i dettagli Siete pronti per la prossima puntata di, programma su Canale 5 in onda ...La figlia di Ridge sta tentando di costruirsi una famiglia e, questa volta, non con uno Spencer: le ultime anticipazioni americane segnalano che una verità potrebbe cambiare nuovamente le carte in tav ...Amici 20: ci aspetta una bella sfida da vedere dall'inizio alla fine. Chi abbandonerà questa volta il programma?