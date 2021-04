Angela Iantosca | chi è la scrittrice in difesa dei più deboli

Leggi su ck12

(Di venerdì 16 aprile 2021) Cosa sapere su, giornalista di successo e inviata de “La vita in diretta”. (Instagram)Nata a Latina nel 1978, dopo una laurea in Scienze Umanistiche conseguita presso l’Università La Sapienza,diventa dapprima giornalista e poi. Dal 2003, infatti, collabora con diverse testate nazionali, e successivamente si è dedicata all’arte della scrittura, con racconti e saggi impegnati, volti a raccontare la vita dei più. Leggi anche -> Andrea Barbato: chi è il giornalista raccontato stasera su Rai Storia, le inchieste nel cuore della ‘ndrangheta Dopo aver curato alcuni servizi per “L’aria che Tira”, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, ...