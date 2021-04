Al via la tratta Roma-Milano Covid-free: le regole (Di venerdì 16 aprile 2021) Al via il treno Roma-Milano Covid-free. L’annuncio di Ferrovie dello Stato. Roma – Il 16 aprile è partito il primo treno Roma-Milano Covid-free. Un test deciso da Ferrovie dello Stato in vista della prossima estate. L’azienda, infatti, è intenzionata ad attuare questo metodo anche ad altre destinazioni turistiche con Firenze e Venezia tra le prime candidate ad essere inserite in questa iniziativa. L’idea è quella di consentire ai passeggeri di viaggiare in sicurezza e con il rispetto delle norme anti-Covid dopo aver fatto un test. Il via è avvenuto il 16 aprile e presto anche altre tratte saranno aggiunte in questa nuova iniziativa. Roma-Milano ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Al via il treno. L’annuncio di Ferrovie dello Stato.– Il 16 aprile è partito il primo treno. Un test deciso da Ferrovie dello Stato in vista della prossima estate. L’azienda, infatti, è intenzionata ad attuare questo metodo anche ad altre destinazioni turistiche con Firenze e Venezia tra le prime candidate ad essere inserite in questa iniziativa. L’idea è quella di consentire ai passeggeri di viaggiare in sicurezza e con il rispetto delle norme anti-dopo aver fatto un test. Il via è avvenuto il 16 aprile e presto anche altre tratte saranno aggiunte in questa nuova iniziativa....

Advertising

news_mondo_h24 : Al via la tratta Roma-Milano Covid-free: le regole - lanostalgia49 : @AndreaRubi2021 Forse dovrebbero esserci più persone responsabili in giro...a tutti piacerebbe buttare via la masch… - cactutissimo : RT @luigidegennar: Cittadinanza italiana per Patrick Zaki: via libera al Senato. Segre: «Ci sarò sempre per la libertà» (Sarebbe bello se… - MagGiulio : @sheva_gol @Keynesblog @AndreaSquittie2 Non si tratta di determinare a cosa è più vicino. Si tratta di riconoscere… - twittalopex : @francis_rojo_ @romamobilita @Handshake_EU @CIVITAS_EU @Roma @StefanoBrinchi @EnricoStefano @minguzzi… -

Ultime Notizie dalla rete : via tratta Tre nodi cruciali per la riforma dell'affido familiare (16/04/2021) Si tratta di una proposta di legge ambiziosa, presentata il 18 febbraio 2021, che punta ad essere ... La legge 149/2001 - che anche AiBi aveva contribuito a scrivere - è una buona legge ma per via dei ...

Nominati i Commissari per lo sblocco di 57 opere pubbliche per un investimento stimato di circa 83 mld ...raddoppio Pontremolese Realizzazione delle opere relative alla tratta AV/AC Napoli - Bari Completamento raddoppio Pescara - Bari Realizzazione asse AV/AC Palermo - Catania - Messina Linea Trapani via ...

Cantiere del sottopasso di via Piave: da lunedì il viale della Stazione diventa a senso unico MONTEBELLUNA - Piccola rivoluzione viaria a Montebelluna: il viale della Stazione diventa a senso unico. In realtà il provvedimento è un po' più articolato perchè è prevista una serie di modifiche tem ...

A24: chiusura notturna tratta Vicovaro/Mandela-Carsoli, in entrambe le direzioni, nei giorni 19 e 20 aprile Carsoli - Per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22:00 dei giorni 19 e 20 aprile alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta, salvo imprevisti, la ...

Sidi una proposta di legge ambiziosa, presentata il 18 febbraio 2021, che punta ad essere ... La legge 149/2001 - che anche AiBi aveva contribuito a scrivere - è una buona legge ma perdei ......raddoppio Pontremolese Realizzazione delle opere relative allaAV/AC Napoli - Bari Completamento raddoppio Pescara - Bari Realizzazione asse AV/AC Palermo - Catania - Messina Linea Trapani...MONTEBELLUNA - Piccola rivoluzione viaria a Montebelluna: il viale della Stazione diventa a senso unico. In realtà il provvedimento è un po' più articolato perchè è prevista una serie di modifiche tem ...Carsoli - Per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22:00 dei giorni 19 e 20 aprile alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta, salvo imprevisti, la ...