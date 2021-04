Akash Kumar sparito dalla vita di Giovanna Abate | “Dovevamo vederci ma non ho voluto rincorrerlo”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il legame traè terminato definitivamente. Lo racconta l’ex tronista a Uomini e Donne Magazine cui confida che la loro frequentazione sarebbe durata solo una manciata di settimane, prima di interrompersi con la partenza del modello per l’Isola dei famosi, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi. Una volta rientrato in Italia,non ha mai cercatoe la loro relazione è finita senza chiarimenti. La versione diIn un’intervista al magazine di Uomini e Donne,racconta: “Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due sapeva che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino ...

