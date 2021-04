Vaccini, a Napoli lunghe attese e ritardi: la raccomandazione dell’Asl (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche oggi lunghe file nell’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare, dove molti cittadini convocati sono in fila da oltre due ore per ottenere la vaccinazione. I ritardi si cominciano ad accumulare dalla mattina e si riverberano ancora più pesantemente nel pomeriggio, allungando di molto l’attesa. Oggi l’Asl Napoli 1 ha ribadito che, nonostante i ripetuti appelli lanciati nelle scorse settimane, questa mattina all’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare si sono registrate attese superiori alla media a causa del mancato rispetto delle finestre di convocazione da parte di alcune centinaia di cittadini convocati per la vaccinazione. “Il problema è stato gestito dal personale in servizio, ma è evidente che il mancato rispetto delle finestre orarie ha ricadute negative ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche oggifile nell’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare, dove molti cittadini convocati sono in fila da oltre due ore per ottenere la vaccinazione. Isi cominciano ad accumulare dalla mattina e si riverberano ancora più pesantemente nel pomeriggio, allungando di molto l’attesa. Oggi l’Asl1 ha ribadito che, nonostante i ripetuti appelli lanciati nelle scorse settimane, questa mattina all’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare si sono registratesuperiori alla media a causa del mancato rispetto delle finestre di convocazione da parte di alcune centinaia di cittadini convocati per la vaccinazione. “Il problema è stato gestito dal personale in servizio, ma è evidente che il mancato rispetto delle finestre orarie ha ricadute negative ...

