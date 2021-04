Unicredit | presente in assemblea il 60% del captale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,28%, allineandosi alla performance cautamente positiva registrata dagli altri titoli bancari di Piazza Affari. Nel frattempo, ha preso il via, con la presenza del 60,47% del capitale sociale, tramite il rappresentate designato, l’ordinaria degli azionisti dell’istituto di Piazza Gae Aulenti. Gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio 2020 e il rinnovo del CdA. Arriverà quindi l’investitura ufficiale di Andrea Orcel alla carica di amministratore delegato e di Pier Carlo Padoan di presidente. Si voterà anche sulle politiche di remunerazione, con la maxi-retribuzione di Orcel sotto i riflettori. I principali soci presenti sono: Blackrock, Capital Research and Management Company, Allianz, Norges Bank, ATIC Second ...