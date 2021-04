Unicredit: Orcel, è opportunità di fare la differenza (Di giovedì 15 aprile 2021) "Vedo in Unicredit l'opportunità di fare la differenza. Questa è un'opportunità che non intendo perdere, ma su cui intendo concentrarmi per il bene di tutti i nostri stakeholder". Lo sottolinea il neo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Vedo inl'dila. Questa è un'che non intendo perdere, ma su cui intendo concentrarmi per il bene di tutti i nostri stakeholder". Lo sottolinea il neo ...

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit Orcel Unicredit: Orcel, è opportunità di fare la differenza Lo sottolinea il neo Ceo di Unicredit, Andrea Orcel appena nominato dal consiglio. E' "un'opportunità per fare le cose in modo diverso e creare un modello di come può essere l'attività bancaria, ...

Coinbase in rally, Nasdaq risorge, Piazza Affari frena I riflettori sono rimasti accesi in seduta sulle banche, in particolare sull'assemblea di Unicredit ( - 1,14%), che ha approvato il nuovo board con ceo Andrea Orcel e presidente Pier Carlo Padoan. ...

Coinbase in rally, Nasdaq risorge, Piazza Affari frena Dopo il debutto record di ieri Coinbase continua il rialzo e spinge al rialzo anche il Nasdaq - I petroliferi frenano invece Piazza Affari che registra l'arrivo di Orcel alla guida di Unicredit e l'as ...

