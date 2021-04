Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 09:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ho ricevuto una chiamata dal premier draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa In questo trimestre di 50 milioni di dosi seiser in più per l’Italia vuol dire oltre 670000 dosi in più ad aprile 2150000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno Finalmente una bella notizia il piano va avanti così come l’avevo strutturato per questo sono davvero contento l’ha detto il commissario generale per le 20 covid del generale Francesco figliuolo in visita al Polo vaccinale di Aosta Aggiungendo che ci sono molte regioni che stanno per terminare le vaccinazioni degli over 80 l’amministrazione americana Wiesbaden dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni contro i russi oltre all’espulsione di una dozzina di diplomatici russi dagli Stati Uniti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ho ricevuto una chiamata dal premier draghi che mi ha comunicato l’arrivo per l’Europa In questo trimestre di 50 milioni di dosi seiser in più per l’Italia vuol dire oltre 670000 dosi in più ad aprile 2150000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno Finalmente una bella notizia il piano va avanti così come l’avevo strutturato per questo sono davvero contento l’ha detto il commissario generale per le 20 covid del generale Francesco figliuolo in visita al Polo vaccinale di Aosta Aggiungendo che ci sono molte regioni che stanno per terminare le vaccinazioni degli over 80 l’amministrazione americana Wiesbaden dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni contro i russi oltre all’espulsione di una dozzina di diplomatici russi dagli Stati Uniti ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Fda, i vaccini Pfizer e Moderna proteggerebbero per almeno 9 mesi… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia altri 16.168 casi e 469 vittime - fanpage : Iniziata produzione vaccino Sputnik V in Serbia - corgiallorosso : #Roma e #Fonseca. Solo l’Europa cura tutte le ferite - NatereF : RT @Corriere: ?? Decisione rinviata: gli esperti si riuniranno nel giro di 7-10 giorni -